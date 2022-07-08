На Харківщині ЗСУ двічі відбили штурмові дії ворога в районі Дементіївки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 8 липня. 135 доба війни.

На Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне положення в окремих районах. Обстрілював із ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак. Неподалік Дементіївки наші захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад. Противник завдав авіаудару в поблизу Петрівки.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища. Наступальні дії ворога в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Окупанти з втратами відійшли.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости