На Харківському напрямку нацгвардійці відпрацювали по піхоті ворога: відео

Слобожанські нацгвардійці знищили кількох окупантів і вразили укріплення противника за допомогою FPV-дронів. Унаслідок ударів ліквідовано щонайменше двох загарбників та завдано втрат особовому складу ворога.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Нацгвардійці показали відео ударів по окупантах операторами дронів групи FPV VANO.

Епізод перший. Аеророзвідки виявили групу окупантів, що пересувалися населеним пунктом. Екіпаж FPV вразив особовий склад противника. Результат прямого влучання: одного окупанта знищено, ще одного поранено.

Епізод другий. Удар по загарбнику, який намагався сховатися у чагарнику. Солдат росармії зазнав поранень.

Епізод третій. Слобожанські гвардійці вдарили по зруйнованому окупантами будинку, де переховувався противник. Окупанти залишилися під завалами, втрати ворога уточнюються.

Епізод четвертий. Внаслідок удару по руїнах ще однієї будівлі особовий склад ворога зазнав втрат.

Епізод п’ятий. Пілоти спостережних дронів бригади «Скіф» помітили рух ворога та навели екіпаж FPV, який примусив ворога відступити.

Агентство Телевидения Новости