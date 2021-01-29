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На які новинки в речовому забезпеченні чекати військовим цього року

На які новинки в речовому забезпеченні чекати військовим цього року

У Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗС України постійна чинна група фахівців ЗСУ щороку тішить наших військовослужбовців новими предметами речового забезпечення чи якісним апгрейдом уже відомих нам предметів.

Відтепер бойові завдання військовослужбовцям виконувати стане ще зручніше. Мова йде про бронежилет полегшеного типу. Добре відома всім «плитоноска» незабаром пройде випробовування.

Окрім цього, розробляють бойові балістичні шоломи типу Ful та High Cut, спальний мішок та індивідуальний польовий казанок.

Уже цього року розроблять і протестують нові зразки літніх і зимових шкарпеток, а також удосконалять вже наявні — трекінгові.

Такого у війську ще не було…

З’являться серветки особистої гігієни. Їх ще називають «губками». Для бойових підрозділів це добре відомий і незамінний предмет, який виручить у полях, в окопах, на бойових виходах тощо. Дехто застосовує такі серветки навіть для чищення зброї. У військторгах вони коштують від 20 до 100 гривень. Серветки видаватимуть тим військовослужбовцям, які перебувають поза межами розташування військової частини більш як дві доби.

Фахівці Управління розповіли, що працюють над новою полегшеною змішаною бавовняною тканиною, яка матиме поліпшені показники повітропроникності. З неї виготовлятимуть літні польові костюми й бойові сорочки.

Також незабаром з’являться нові предмети для жінок: демісезонний плащ, повсякденна зимова шапка й натільна білизна.

Ще серед новинок — предмети для екіпажів бойових машин: утеплювач до вогнезахисного комбінезона, термостійка білизна, вогнезахисні рукавички.

Варто зазначити, що для військовослужбовців корабельного складу Військово-Морських Сил ЗСУ з’явиться нове взуття, а також проведуть роботи зі вдосконалення зимових черевиків з високими берцями.

Крім того, для військових медиків з’явиться новий спеціальний одяг. Також спецодяг розроблять і для військовослужбовців, зайнятих на роботах у продовольчій службі.

І насамкінець щодо новинок у військових одностроях — вихованці військових ліцеїв незабаром матимуть нову повсякденну та церемоніальну військову форму. А особовий склад Зразково-показового оркестру ЗСУ виступатиме у новій концертній формі.

Источник: armyinform.com.ua

Автор: Дарія Маркевич, кореспондент АрміяInform

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