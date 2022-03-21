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На яку допомогу можуть розраховувати українці, які вимушено залишили свої будинки

На яку допомогу можуть розраховувати українці, які вимушено залишили свої будинки

Про програму допомоги українцям, які вимушено залишили свої будинки через бойові дії, сьогодні розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Гроші, робота, житло – три основні напрямки, які охоплюються цією програмою. Головні моменти зібрав «УНІАН».

Гроші – кожен вимушений переселенець в Україні отримає по 2 тисячі гривень через «Дію». 3 тисячі гривень буде виплачено на кожну дитину, яка через війну переїхала до більш безпечних регіонів.Робота – стартує програма з працевлаштування переселенців. Держава платитиме по 6500 грн роботодавцю за найм переселенця

Розширена програма компенсації для тих, хто приймає у себе переселенців. 450 гривень виділятиметься на компенсацію комунальних послуг за кожного переселенця, якого у себе приймуть українці.

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