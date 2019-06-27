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На Китае отрепетируют санкции против России

На Китае отрепетируют санкции против России

США готовы ввести санкции против одного из крупнейших китайских банков, что может быть тревожным сигналом и для российских финансовых учреждением.

Конфронтация США и КНР выходит на несколько иной уровень, повыше лишь одной торговой войны. Уровень, которые подразумевает уже не просто пошлины для китайских товаров, но и наложение на страну санкций.

Так, Минфин США готов ввести санкции против одного из крупнейших китайских банков Shanghai Pudong Development Bank, владеющий активами более $900 млрд. Причем санкции эти коснуться запрета на проведение любых операций в долларах США.

Причиной санкций послужит сотрудничества этого и ряда более мелких банков с властями КНДР и осуществлении переводов в Северную Корею и отмывание денег для северокорейских финансовых учреждений, вопреки действующим против этой страны санкциям.

А теперь, самое интересное – причём здесь Россия?

Дело в том, что в Вашингтоне уже давно подумывают ввести санкции против ряда российских банков, в частности: Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и т.д. Соответствующий законопроект даже должен был пройти голосование в Конгрессе, но впал в бюрократический анабиоз.

Теперь же, игра против крупнейшего китайского банка, может означать лишь одно – не за горами и российские финансовые учреждения.

Источник: uc.od.ua

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