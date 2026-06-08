На Львівщині проведуть пошукові дослідження місць поховання жертв трагедії 1944 року

У Підкамінській громаді Золочівського району на Львівщині з 8 до 19 червня триватимуть спільні українсько-польські пошукові дослідження. На території колишнього села Гута Пеняцька фахівці шукатимуть місця поховання мешканців, які загинули під час трагічних подій лютого 1944 року

Про це повідомило Міністерство культури України.

На Львівщині розпочинаються спільні українсько-польські пошукові роботи у справі жертв трагедії Гути Пеняцької. До 19 червня у Підкамінській громаді досліджуватимуть територію колишнього села, щоб встановити можливі місця поховання загиблих у лютому 1944 року. Під час досліджень фахівці обстежуватимуть ділянки, де можуть знаходитися поховання жертв трагедії. У разі виявлення останків результати пошукових робіт стануть підставою для проведення подальших ексгумацій.

Дослідження виконуватиме спільна українсько-польська експедиція за участю фахівців ТОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" та представників Інституту національної пам’яті Республіки Польща. Роботи відбуватимуться під наглядом українських спеціалістів за сприяння та фінансування Українського інституту національної пам’яті.

Дозвіл на проведення пошукових робіт Міністерство культури надало у лютому 2026 року відповідно до домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті.

Гута Пеняцька — колишнє село на Львівщині, відоме з XVIII століття. До Другої світової війни воно входило до Бродівського повіту Тернопільського воєводства Польської Республіки, а більшість його мешканців становили поляки.

28 лютого 1944 року село зазнало збройного нападу. За даними архівних джерел, його здійснив підрозділ німецької поліції. Значна частина мешканців загинула, а саме село було спалене. Точна кількість жертв трагедії досі залишається невідомою. Після знищення Гута Пеняцька так і не була відновлена.

Джерело: espreso.tv

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