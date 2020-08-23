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На Михайлівській площі в Києві відкрили й освятили оновлену Стіну пам’яті героїв, полеглих у російсько-українській війні
Освячення стіни здійснив митрополит Київський і всієї України Епіфаній
Оновленій фото 4,5 тисяч загиблих захисників України тепер розміщено у спеціальних рамках.
На 11 частинах “Стіни пам`яті” розміщено фотографії та біографії загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, працівників МВС, Нацполіції та добровольців.
Источник: gur.gov.ua
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