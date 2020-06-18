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На Одещині тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун»

На Одещині тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун»

На Одещині успішно й результативно тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун». Пуски здійснюються на полігоні Збройних Сил України «Алібей».

Головною особливістю випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун» цього разу була стрільба з бойовою частиною.

Для того, аби протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів, розроблено РК-360 МЦ «Нептун». Це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, у простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби і року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.

Ракети проекту «Нептун» є перспективною українською розробкою і в разі запуску серійного виробництва можуть стати вагомою зброєю стримування, адже вони здатні знищувати не тільки корабельні цілі, а й наземні. Крім того, дані ракети є сучасним видом озброєння, вони керовані і практично непомітні для ворожих радарів.

Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України

На Одещині тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун»

На Одещині тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун»

На Одещині тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун»

На Одещині тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун»

На Одещині тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун»

Інформагентство АрміяInform

ТРС МО України "Бриз"

Источник: mil.gov.ua

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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