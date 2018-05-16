Государство
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16.05.2018 19:20
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На ошибках не научились. В полиции озвучили официальную версию в деле о взрывах на арсенале в Балаклее

Если причиной взрывов на арсенале в Балаклее в прошлом году стала диверсия - такую версию как основную признали военные следователи - то причина нынешнего пожара совсем другая - служебная халатность.

По крайней мере, такую версию чрезвычайного происшествия в качестве главной на данный момент называют полицейские, участвующие в расследовании под руководством военной прокуратуры.

Взрывы на военном арсенале снова раздались третьего мая. Правда, в том числе из-за того, что большая часть боеприпасов не сдетонировала в прошлом.

На этот раз последствия пожара были не столь масштабными - ни люди, ни здания не пострадали, массовая эвакуация не проводилась, люди выезжали частично. Но даже те, кто самостоятельно покинули территорию, прилегающую к арсеналу, уже через сутки вернулись домой.

Сначала военные говорили, что неожиданная детонация снарядов произошла случайно, при разминировании. Но после - информацию опровергли.

Ни открытого занесения огня, ни случайного возгорания тоже быть не могло, говорят в полиции.

Олег Бех, начальник  ГУ НП в Харьковской обл.

Находячись на місці подій, сказати, що там була суха трава, я не можу – вона була зелена. И можливо, знаходження пороху, яке знаходилось там поруч, й потягнуло такі подальші події.

При этом сказать, что именно стало источником огня - окурок или что-то другое - следователи и эксперты сейчас не могут.

Поэтому и об объявлении подозрения речь пока не идет.

Агентство Телевидения Новости

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