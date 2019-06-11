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На ошибках не учатся: РФ готовится к масштабной интервенции юаней и китайцев

На ошибках не учатся: РФ готовится к масштабной интервенции юаней и китайцев

Китай наращивает валютную и национальную экспансию на Дальний Восток Российской Федерации.

Россия мне напоминает страну глупцов, которые, по заветам Бисмарка, даже на собственных ошибках не учатся, что, в принципе, не может не радовать.

Например, будучи страной реализующей гибридные сценарии по захвату территорий, в Молдове, Грузии и Украине, она позволяет Китаю совершенно беспрепятственно совершать экспансию на Дальний Восток. Или, в попытке провести масштабную дедолларизацию, Центробанк стал переводить свои доллары в юани, но из-за нестабильности китайской национальной валюты, потерял миллиарды на разнице курсов и девальвации. Так кому от этого процесса лучше?

Но, как я уже сказал, глупцы не учатся даже на собственных ошибках.

Так, на внутрироссийском рынке начата реализация программы по расчетам в юанях. Первая трансграничная поставка юаней в РФ начнется в Приморье, а займется ею китайский банк Харбина.

К слову сказать, вместе с притоком китайской национальной валюты в Приморье растет и приток самих китайцев. Официально только за 2018 год в Приморье заехало 422 тысячи китайцев (80% от населения Владивостока). Не официально… Кто же их там разберет!

Собственно, сложно сказать, видят ли в Москве, под всем происходящим на Дальнем Востоке, угрозу своей национальной безопасности. Ведь даже если убрать в сторону факт китайской экспансии данного региона, что более чем очевидно, а оставить экономическую составляющую, то в открытии Приморского края для юаней не так много выгоды. Особенно на фоне набирающей обороты торговой войны КНР и США, которая повлечет за собой неизбежную девальвацию китайской национальной валюты.

В свою очередь, сам же Китай, сохраняет приверженность взаиморасчетам в долларах, которые превышают 75% всех транзакций Поднебесной.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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