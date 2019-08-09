Государство
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09.08.2019 06:32
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На парламентских выборах 14 кандидатов не получили ни единого голоса

На парламентских выборах 14 кандидатов не получили ни единого голоса

На парламентских выборах, которые состоялись 21 июля, 14 кандидатов в депутаты набрали ноль голосов. Все кандидаты баллотировались в округах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Сообщается, что 11 из них "избирались" в округе №51 Донецкой области, 3 - в округе №105 Луганской области. Все самовыдвиженцы.

Сами кандидаты не проголосовали за себя, потому что многие из них живут за пределами округа, в других областях. По мнению активистов, это дает основания утверждать, что кандидаты были зарегистрированы как технические.

В Донецкой области:

Житинский Игорь

Карбан Игорь

Кроха Олег

Олейник Андрей

Остапенко Леся

Ромашкина Алина

Степаненко Александр

Чанов Дмитрий

Черенкова Марина

Шморгун Юрий

Ясиновский Владимир

В Луганской области:

Никитченко Владимир

Подгорная Дарья

Смольников Иван

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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