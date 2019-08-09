На парламентских выборах 14 кандидатов не получили ни единого голоса
На парламентских выборах, которые состоялись 21 июля, 14 кандидатов в депутаты набрали ноль голосов. Все кандидаты баллотировались в округах Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает общественное движение "Честно".
Сообщается, что 11 из них "избирались" в округе №51 Донецкой области, 3 - в округе №105 Луганской области. Все самовыдвиженцы.
Сами кандидаты не проголосовали за себя, потому что многие из них живут за пределами округа, в других областях. По мнению активистов, это дает основания утверждать, что кандидаты были зарегистрированы как технические.
В Донецкой области:
Житинский Игорь
Карбан Игорь
Кроха Олег
Олейник Андрей
Остапенко Леся
Ромашкина Алина
Степаненко Александр
Чанов Дмитрий
Черенкова Марина
Шморгун Юрий
Ясиновский Владимир
В Луганской области:
Никитченко Владимир
Подгорная Дарья
Смольников Иван
Источник: prm.ua