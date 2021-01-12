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На патрулирование - с мягкими игрушками. Почему харьковские полицейские стали работать вместе с плюшевыми котами?

На патрулирование - с мягкими игрушками. Почему харьковские полицейские стали работать вместе с плюшевыми котами?

Це сама велика яка в нас є. І є ще кілька маленьких іграшок, які ми можемо запропонувати кожній дитинці обрати самостійно, яка їй буде більше до вподоби.

Котики, пони, единороги и другие сказочные герои, которых так любят дети, отныне патрулируют город вместе с полицейскими. Добрая инициатива, которая уже прижилась среди патрульных Киева и Одессы, введена и на Слобожанщине.

Все - для того, говорят полицейские, чтобы хоть немного успокоить и настроить на позитив ребенка, оказавшегося в сложной или стрессовой ситуации. Зачастую это дети, которые потерялись, сбежали из дома или же стали свидетелями насилия в семье. И сегодня была подобная ситуация, говорит лейтенат полиции Юлия Луговская, - они подарили мягкую игрушку мальчику. Между серо-розовым котенком и синим мышонком малыш выбрал грызуна.

Юлия Луговская, лейтенантка полиции

Ми були на такому виклику, коли жінка була піддана насильству зі сторони чоловіка. І вдома знаходилася маленька дитина - це був хлопчик восьми років. Як часто відбувається - дитина завжди злякана, у стресовій ситуації, в якій вона знаходиться. І насправді - це дуже класний спосіб хоч трошки заспокоїти навіть на фоні таких речей, які відбуваються в житті людини, у якої психіка є дуже гнучкою.

Игрушки правоохранители сначала долго и бережно собирали в течение месяца, теперь же, говорит Дмитрий Гайдук, их уже больше сотни.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.

Люди приносили - як патрульні поліцейські, так і громадяни, - приносили іграшки. Хто купував, у кого, може, залишалися ті, які вони не вживали там, не використовували за прямим призначенням. Тобто в них немає слідів того, що вони використовувались. Іграшки м’які не такі, як вживані колись, але все рівно іграшки були випрані і запаковані в зіппакети - для того, щоб вони в службових автомобілях знаходились постійно в чистоті.

В патрулировании города, по словам пресс-секретаря харьковских патрульных, задействовано с 6 десятков служебных машин, в каждой из них есть по несколько мягких игрушек. Как только они будут розданы детям - плюшевые запасы патрульные начнут пополнять.


Агентство Телевидения Новости

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