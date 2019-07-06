На перетворення Українського дому в офіс президента потрібно 300 млн грн

Попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий офіс президента України може скласти понад 300 млн грн, всі узгодження проєкту займуть близько місяця, будівельні роботи – 6-10 місяців, вважає засновник 33ВY Architecture Іван Юнаков, який виступив співавтором проєкт. Повідомляє “Інтерфакс-Україна“.

“В цілому команда працює близько двох місяців, по суті, ми готуємо технічне завдання для того, щоб проєктний інститут, який має доступ до секретної інформації, зміг зробити проєкт по техзавданню… З урахуванням того, що багато роботи вже зроблено, думаю, цілком реально за один місяць це зробити й вийти на будівельний майданчик”, – сказав Юнаков журналістам в ході презентації концепції нового офісу президента в середу ввечері.

Фото: 49000.COM.UA

За його словами, спираючись на затверджену Мінрегіоном вартість реконструкції адміністративних будівель, вартість майбутніх робіт може скласти близько 300 млн грн, однак “остаточна сума буде відома після врахування вартості всієї інженерії”.

“При нормальному фінансуванні терміни реалізації займуть 6-10 місяців. Основне завдання -о демонтувати та винести інженерне обладнання, зробити підземний паркінг”, – повідомив він, додавши, що в рамках проекту також буде добудовано невелике одноповерхової скляна будівля, де розмістяться центр прийому громадян і інформаційний центр.

В цілому проєкт офісу президента розрахований на 500 робочих місць. У планах — облаштувати ландшафтну зону і запустити оновлений фонтан.

“У приміщеннях зі старим радянським інженерним обладнанням, які займають майже 4 тис. кв.м, буде зроблений підземний паркінг на 100 машиномісць. Також буде прибудований паркінг для відвідувачів на 34 машиномісця… У центрі атріуму планується звести скульптуру сучасного мистецтва, ми поставили звичайне дерево, але його там не буде”, – сказав Юнаков.

Крім того, за його словами, інфраструктура офісу включатиме спортзали, конференц-зали та public space – два поверхи будуть працювати за принципом коворкінгу.

“Для того, щоб туди потрапити, потрібно буде пройти певну реєстрацію, але, думаю, не дуже складну. Там же будуть кафе і ресторан, які будуть обслуговувати коворкінг і працівників офісу”, – сказав архітектор.

Згідно з проєктом, два поверхи відведені по апарат президента, а кабінет Зеленського розміститься на четвертому поверсі.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

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