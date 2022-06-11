На платформі єДопомога з’явилась можливість перевірити статус заявки на виплату від міжнародних організацій

[Переслано из Міністерство соціальної політики України]

Відсьогодні на соціальній платформі єДопомога доступна можливість перевірити статус заявки на допомогу від міжнародних організацій.

Для перевірки потрібно:

● Перейти за посиланням та натиснути кнопку “Перевірка статусу заявки” https://aid.edopomoga.gov.ua

● Вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН) та номер телефону

● Натиснути кнопку “Перевірити статус”, після чого дізнаєтесь статус заявки.

Статуси заявки можуть бути такими, як:

● “Заявка не знайдена” - заявка не надсилалась через платформу єДопомога

● “Ваша заявка в процесі верифікації” - заявка передана до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Міністерства соціальної політики України та наразі відбувається перевірка правильності поданих даних, ідентифікація особи та належність до вказаних соціальних статусів.

● “Ваша заявка успішно верифікована” - вказані в заявці персональні дані та соціальні статуси підтверджено.

> “Ваша заявка не пройшла верифікацію” - вказані в заявці статуси не відповідають наявній інформації Мінсоцполітики. Вам необхідно звернутися до органів соціального захисту для актуалізації статусу. Після актуалізації у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.

> “Ваша заявка містить помилки” - в заявці допущені помилки, тож потрібно її додатково перевірити. Після цього у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.

● “Заявка знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародних організацій” - цей статус ще раз підтверджує, що заявка успішно пройшла верифікацію та буде передана міжнародним організаціям за умови відповідності соціальної категорії (статусу) заявника до умов виплат, які визначають міжнародні організації.

В подальшому статуси можуть змінюватись після отримання заявки міжнародними організаціями за їх запитом та підтвердження готовності здійснити виплату.

Звертаємо увагу, що Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати якісну і перевірену інформацію про особу та її потреби.

Проекти з надання допомоги найбільш вразливим категоріям населення, які постраждали від воєнного вторгнення російської федерації в Україні, реалізуються у межах спільної роботи Мінсоцполітики та окремих агенції ООН, таких як Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), Всесвітня продовольча програма (ВПП), Міжнародною організацією RED ROSE, Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України.

Проведення таких виплат відбуватиметься за результатами проведеної верифікації та лише за умови підтримки та фінансування відповідних проектів міжнародними донорами.

Источник: https://t.me/vekha/41263

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