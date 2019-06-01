На площади Свободы пройдет масштабный концерт ко Дню защиты детей (ИЗМЕНЕНО ВРЕМЯ)
Акция «Мы - дети, мы - Вселенная!», посвященная Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня на пл. Свободы в Харькове.
В музыкально-хореографическом представлении на площади примут участие более 4 тыс. детей из Харькова и других городов Украины (Киева, Ужгорода, Одессы, Тернополя, Мелитополя, Хмельницкого, Бахмута и Доброполья).
Откроет концерт выступление сводного хора и сводного оркестра учеников детских музыкальных школ Харькова – всего 700 детей, которые исполнят известные мировые хиты вместе с эстрадным симфоническим оркестром «Prime-Orchestra».
Также в рамках концерта состоится массовый флешмоб с участием хореографических и спортивных детских коллективов из разных городов.
Начало концерта – в 11:30.
По окончании акции «Мы - дети, мы - Вселенная!» гостей праздника ждет концерт музыкантов из «Prime-Orchestra».
Завершится праздничное мероприятие в 13:00.
Источник: city.kharkov.ua