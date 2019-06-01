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На площади Свободы пройдет масштабный концерт ко Дню защиты детей (ИЗМЕНЕНО ВРЕМЯ)

На площади Свободы пройдет масштабный концерт ко Дню защиты детей (ИЗМЕНЕНО ВРЕМЯ)

Акция «Мы - дети, мы - Вселенная!», посвященная Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня на пл. Свободы в Харькове.

В музыкально-хореографическом представлении на площади примут участие более 4 тыс. детей из Харькова и других городов Украины (Киева, Ужгорода, Одессы, Тернополя, Мелитополя, Хмельницкого, Бахмута и Доброполья).

Откроет концерт выступление сводного хора и сводного оркестра учеников детских музыкальных школ Харькова – всего 700 детей, которые исполнят известные мировые хиты вместе с эстрадным симфоническим оркестром «Prime-Orchestra».

Также в рамках концерта состоится массовый флешмоб с участием хореографических и спортивных детских коллективов из разных городов.

Начало концерта – в 11:30.

По окончании акции «Мы - дети, мы - Вселенная!» гостей праздника ждет концерт музыкантов из «Prime-Orchestra».

Завершится праздничное мероприятие в 13:00.

Источник: city.kharkov.ua

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