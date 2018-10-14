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На площади Свободы в Харькове празднуют День защитника Украины (прямая трансляция)

На площади Свободы в Харькове празднуют День защитника Украины (прямая трансляция)

Сегодня на площади Свободы в Харькове по случаю Дня защитника Украины проходят торжественные мероприятия.

Сегодня в 11 часов здесь началась демонстрация военной техники и выступление военных частей.

Также клятву на верность Украине дадут будущие защитники государства - ученики лицеев и кадетского корпуса.

Также на площади Свободы установлен светодиодный экран, на котором будет напрямую транслироваться с Софиевской площади в Киеве молитва за Украину и выступление Президента Украины Петра Порошенко.


Агентство Телевидения Новости

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