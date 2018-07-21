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На похороны убитого фигуриста пришли тысячи людей

На похороны убитого фигуриста пришли тысячи людей

В Алматы простились с бронзовым призёром зимней Олимпиады-2014, лучшим фигуристом в истории Казахстана 25-летним Денисом Теном.

Денис Тен погиб 19 июля в результате ножевого ранения, которое ему нанесли в Алматы злоумышленники, пытавшиеся похитить зеркала с его машины

Проститься со звездой казахстанского спорта пришли тысячи людей.

Из Лос-Анджелеса на панихиду прилетел казахстанский боксёр Геннадий Головкин, который прервал свой тренировочный лагерь перед боем с Саулем Альваресом.

На проспекте Абая образовалась очередь из желающих проститься с Денисом Теном. Люди несли цветы, свечи и портреты с изображением фигуриста.

После панихиды, состоявшейся во Дворце спорта имени Балуана Шолака, гроб с телом Дениса Тена, покрытый флагом Казахстана, вынесли офицеры.

Фигуриста похоронили на кладбище в посёлке Дружба в пригороде Алматы.


Агентство Телевидения Новости

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