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На полігоні Широкий лан збудують комплекс «Бій в урбанізованій місцевості»

На полігоні Широкий лан збудують комплекс «Бій в урбанізованій місцевості»

На базі 235-го Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ (Широкій лан) буде побудований навчальний комплекс «Бій в урбанізованій місцевості».

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Про це стало відомо під час відвідування центру Командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенантом Олександром Сирським.

Начальник згаданого центру підготовки підполковник Юрій Дегтярьов доповів командувачу про перспективи розвитку на найближчі роки. А це побудова з «нуля» навчального комплексу «Бій в урбанізованій місцевості», де військові набуватимуть практики бою в місті, так званого KILL-HOUSE, адже досвід гібридної війни на Донбасі вкотре доводить, що навички бою у місті — надважливий елемент польового вишколу. А ще закупівля збірно-розбірних конструкцій для використання й обслуговування закордонної системи MILES або вітчизняної LASERTAG.

Також тут триває завершення будівництва казарм поліпшеного типу для інструкторів і контрактників.

Олександр Сирський наголосив, що освоєння коштів на закупівлю того чи іншого обладнання для потреб інфраструктури центру повинні мати тверде економічне та ретельно прораховане обґрунтування.

«Професіонал завжди дасть перевагу одній справі й доведе її до кінця, а не розпочне кілька і не закінчить жодної», — зазначив генерал-лейтенант Олександр Сирський.

Генерал-лейтенант Олександр Сирський побував і на танкодромі, оглянув оновлену «Стежку розвідника», сховище полігонного обладнання, танкову директрису. Разом із тимчасовим виконувачем обов’язків командувача військ оперативного командування «Південь» генерал-майором Сергієм Шапталою він обговорив деякі перспективні плани розбудови Центру на найближчі роки.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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