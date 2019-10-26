На полігоні Широкий лан збудують комплекс «Бій в урбанізованій місцевості»
На базі 235-го Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ (Широкій лан) буде побудований навчальний комплекс «Бій в урбанізованій місцевості».
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.
Про це стало відомо під час відвідування центру Командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенантом Олександром Сирським.
Начальник згаданого центру підготовки підполковник Юрій Дегтярьов доповів командувачу про перспективи розвитку на найближчі роки. А це побудова з «нуля» навчального комплексу «Бій в урбанізованій місцевості», де військові набуватимуть практики бою в місті, так званого KILL-HOUSE, адже досвід гібридної війни на Донбасі вкотре доводить, що навички бою у місті — надважливий елемент польового вишколу. А ще закупівля збірно-розбірних конструкцій для використання й обслуговування закордонної системи MILES або вітчизняної LASERTAG.
Також тут триває завершення будівництва казарм поліпшеного типу для інструкторів і контрактників.
Олександр Сирський наголосив, що освоєння коштів на закупівлю того чи іншого обладнання для потреб інфраструктури центру повинні мати тверде економічне та ретельно прораховане обґрунтування.
«Професіонал завжди дасть перевагу одній справі й доведе її до кінця, а не розпочне кілька і не закінчить жодної», — зазначив генерал-лейтенант Олександр Сирський.
Генерал-лейтенант Олександр Сирський побував і на танкодромі, оглянув оновлену «Стежку розвідника», сховище полігонного обладнання, танкову директрису. Разом із тимчасовим виконувачем обов’язків командувача військ оперативного командування «Південь» генерал-майором Сергієм Шапталою він обговорив деякі перспективні плани розбудови Центру на найближчі роки.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу