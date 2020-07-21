На пороге новой войны: на кого следующего нападет РФ

Владимир Путин получил гарантии неприкосновенности, изменив Конституцию РФ, и пошел ва-банк. Сразу после вступления в силу поправок в Основной закон 4 июля, Россия начала активно бряцать оружием. И это должно беспокоить не только Украину, но и Беларусь, Грузию, Польшу и другие страны ЕС, пишет автор Вера Перовская для издания Newssky.

На сентябрь анонсированы масштабные военные учения «Кавказ-2020». Владимир Путин планирует продемонстрировать свое военное могущество европейцам, чтобы те помалкивали и не мешали России. В планах также возможен захват плотины в Херсонской области для пуска воды в аннексированный Крым и дальнейшая оккупация Юго-Востока Украины.

Уже сейчас Россия активно готовится к этому. В частности, 17 июля по поручению Владимира Путина была начата внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. «В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Путин идет по стопам Сталина

По данным военной разведки США, последнее время к административным границам Украины активно стягиваются российские войска со стороны ОРДЛО и аннексированного Крыма. Кремль действует скрытно, но массовое перемещение солдат и военной техники не спрятать от американских разведчиков, оснащенных по последнему слову техники. В частности, в распоряжении разведки США новейшие спутники, которые позволяют отслеживать незаконные действия стран-агрессоров по всему миру. Владимир Путин привык использовать террористические акты, политические убийства, шантаж и подкуп западных политиков для решения геополитических задач на международной арене, но применять классические методы КГБ СССР с каждым годом становится все труднее, агенты Кремля терпят фиаско одно за другим.

Пока Владимиру Путину ничто не мешает «наращивать мускулы». РФ вышла из Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ), подписанного в Париже 19 ноября 1990 года государствами-участниками НАТО и Организации Варшавского договора. ДОВСЕ устанавливал квоты на обычные вооружения: танки, бронированные машины, ударные вертолеты, самолеты, артиллерию. В 2007 году Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия ДОВСЕ, а в 2015 году приостановление стало полным. В 2019 году РФ вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного 8 декабря 1987 года СССР и США, который устанавливал ограничение на количество и дальность полета крылатых ракет средней и меньшей дальности.

Эти и многие другие факты говорят о том, что Владимир Путин активно готовится к войне. Если вспомнить историю, что-то похожее происходило в годы перед Второй мировой. Не секрет, что Иосиф Сталин активно готовился к войне, правда, не оборонительного, а наступательного характера. Все громче историки говорят о том, что подписание пакта Молотова — Риббентропа свидетельствует о том, что Гитлер и Сталин планировали поделить Европу, но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь из-за вторжения Германии 22 июня 1941 года на территорию Советского Союза (аппетиты Сталина оказались слишком велики и диктаторы не договорились). Владимир Путин активно отрицает сговор Гитлера и Сталина, ведь Россия является правопреемницей СССР, но факты говорят иное, и все то, что сейчас происходит в РФ, вызывает ощущение дежа вю.

На пороге войны

На сегодняшний день на границе с Украиной Россия сконцентрировала порядка 91 тыс. личного состава, 1,3 тыс. танков, 3 тыс. боевых машин пехоты, 500 самолетов, включая стратегические бомбардировщики, 300 вертолетов, 53 корабля. Около 1,1 тыс. артиллерийских установок, которые находятся в расположении Южного военного округа — дальность полета снарядов позволяет в считанные часы выйти на позиции и вести обстрел по территории независимой Украины. Корабли Черноморского флота ВМФ России оснащены ракетами «Калибр», которые имеют дальность полета около 2,6 тыс. км. К слову, ракеты «Калибр» могут быть оснащены термоядерным зарядом. Также Владимир Путин отдал приказ усилить Черноморский флот ВМФ России за счет Каспийской флотилии.

В Крыму расположены сверхзвуковые стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34 с дальностью полета 4 и 5 тыс. км., соответственно, которые могут нести ядерные заряды. Самолеты данных классов созданы для нанесения ударов по наземным целям противников в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны.

Напомним, после аннексии Крыма российские оккупанты немедленно приступили к активной милитаризации полуострова. Крым перестал быть здравницей, и превратился в военный плацдарм. На нем организована «выставка» новинок российской вооруженной техники, что не сулит как Украине, так и странам ЕС мирного неба над головой.

В Крыму буквально не осталось «живого» места, где не было бы российских военных. Плотность солдат на душу населения беспрецедентная, примерно один военный на 50 гражданских. Для примера, в России данный показатель составляет один военный на 160 гражданских, а в США, у которых третья по численности армия в мире — один военный на 250 гражданских.

На кого Кремль нападет первым?

Источник: sprotyv.info

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