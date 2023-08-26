ВСУ находятся на пороге прорыва фронта, — Залужный заявил представителям Америки, пишет The Wall Street Journal

Внимательные читатели помнят, что я говорил, что прорыв вероятен в течение "5 недель", которые пройдут как раз к концу августа.

В боевых действиях таких масштабов невозможно выступать пророком, который "по часам" распишет сражение, но вполне возможно, используя сумму векторов, видеть исход той или иной партии.

Итак, было вполне видно, что Украина, применяя медленную тактику дистанционных атак, будет атаковать нелинейно - во всех смыслах: Украина превращает фронт в изрезанную линию (чтобы растаскивать российские войска из "кучки" в "треугольник"), параллельно атакуя и продвигаясь "короткими рывками с длинными амбициями", тем самым методично разрушая "шаблонные" ответы российских войск.

Очень забавная ситуация происходит на купянском направлении, которое создавалось для того, чтобы рассредоточить украинские войска, применяя тактику "наступлением на наступление" (о том, что это произойдет, писал тут: https://t.me/cynic2020/8022). Но теперь эта группировка, которая должна была рассредотачивать украинские удары, медленно (и не очень успешно) начинает перебираться на Юг небольшими группами, потому что рф не просто начала активно использовать резервы - она их практически истощила совершенно идиотической тактикой "Остановить ВСУ до первой линии обороны".

Именно с такими докладами выходил путин на публику: о том, как украинское наступление остановлено ещё до того, как оно подобралось к первой линии обороны. путин хотел так "красиво" разделаться с наступлением, генералы ему это пообещали, кинули на это колоссальные ресурсы, сожгли их в сумасшедшей политической затее и теперь занимаются тем, что таскают войска по фронту, как верблюдов по пустыне.

Особого смысла в этом нет, поскольку Украина ухватилась за это политически обоснованное решение Генштаба рф и довела ситуацию до критической. Так, фронт, ввиду колоссального количества локальных изгибов, оказался перетянут, и от этого натяжения он неминуемо оборвется в одной из точек первичного прорыва.

Совершенно сумасшедшие идеи, поступающие от западных "диванных специалистов" через прессу, о том, что необходимо "концентрировать кулак", - являются чудовищными со стратегической точки зрения.

Украина растаскивает фронт, как бы отзеркаливая план рф, но в свою сторону, тем самым не давая российским генералам возможность адаптировать оборону под изменяющиеся условия - нечего адаптировать: необходима полная перезагрузка обороны, на которую у кремля нет времени, так как наступление началось, а менять панталоны посреди боя нельзя: копьё таки залетит в приоткрытое отверстие - в самый "неподходящий" момент.

Так что, дорогие друзья, ключ от бронированной двери, найден.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8112

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