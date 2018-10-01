Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:33
Просмотров: 148

На Порошенко подали в суд из-за прошения о предоставлении Томоса украинской церкви

На Порошенко подали в суд из-за прошения о предоставлении Томоса украинской церкви

Против президента Украины Петра Порошенко "Неправительственная организация "Верховенство права" подала иск в суд за то, что он обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею для предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева.

Отмечается, что в Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОО "Неправительственная организация  "Верховенство права" к президенту Украины.

Так, истец обратился в суд для установления отсутствия полномочий Порошенко для вмешательства в деятельность церкви и религиозных организаций.

В частности, истец считает, что Порошенко не имел права подписывать и направлять обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной Церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной радой Украины соответствующим постановлением.

"Суд открыл производство по данному административному делу и назначил на 13 ноября подготовительное заседание", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что украинская церковь получит автокефалию, потому что это ее право.

"Сейчас наступила очередь Украины получить автокефалию. Это произойдет, потому что это ее (украинской церкви, - ред.) право", - подчеркнул патриарх.

Он также добавил, что право предоставлять автокефалию православным церквям является исключительным правом Константинополя.

В свою очередь, Петр Порошенко сообщил, что процесс принятия решения Вселенским патриархатом об автокефалии для Украинской поместной православной церкви вышел на финишную прямую.

 Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Во время поездки в Харьков Порошенко поучаствовал в свадебной фотосессии
Сегодня 13:11    333
Харківщина отримає мільярдні контракти – Президент України
Сегодня 07:40    164
Мы уважаем суверенитет других государств и требуем такого же уважения к Украине – Глава государства
Сегодня 07:10    108
У мене бізнесу в Росії немає – Президент Порошенко
30.09.2018 06:48    216
"Синдром Липецької фабрики" за інтелектуальним рівнем відповідає класу нижчих безхребетних
30.09.2018 06:32    542
Порошенко: На харьковских предприятиях куется броня ВСУ, об которую ломает зубы российский агрессор
29.09.2018 16:45    285
Порошенко: У меня нет бизнеса в России
29.09.2018 12:40    270
В Харькове президент Украины открыл Х Международный экономический форум
29.09.2018 11:22    203
США передали Военно-Морским Силам Украины патрульные катера береговой охраны класса «Island»
29.09.2018 10:10    123
Сегодня в Харькове - Порошенко (ПРОГРАММА ВИЗИТА)
29.09.2018 07:02    1182
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 