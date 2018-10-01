На Порошенко подали в суд из-за прошения о предоставлении Томоса украинской церкви

Против президента Украины Петра Порошенко "Неправительственная организация "Верховенство права" подала иск в суд за то, что он обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею для предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева.

Отмечается, что в Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОО "Неправительственная организация "Верховенство права" к президенту Украины.

Так, истец обратился в суд для установления отсутствия полномочий Порошенко для вмешательства в деятельность церкви и религиозных организаций.

В частности, истец считает, что Порошенко не имел права подписывать и направлять обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной Церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной радой Украины соответствующим постановлением.

"Суд открыл производство по данному административному делу и назначил на 13 ноября подготовительное заседание", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что украинская церковь получит автокефалию, потому что это ее право.

"Сейчас наступила очередь Украины получить автокефалию. Это произойдет, потому что это ее (украинской церкви, - ред.) право", - подчеркнул патриарх.

Он также добавил, что право предоставлять автокефалию православным церквям является исключительным правом Константинополя.

В свою очередь, Петр Порошенко сообщил, что процесс принятия решения Вселенским патриархатом об автокефалии для Украинской поместной православной церкви вышел на финишную прямую.

Агентство Телевидения Новости