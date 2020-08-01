На програми та проєкти регіонального розвитку виділено 60% річної суми ДФРР

Станом на 30 липня 2020 року на програми та проєкти регіонального розвитку виділено 60% річної суми Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), в повному обсязі до розпису асигнувань держбюджету на травень-липень, що становить 2,9 млрд гривень. Загальний розмір цьогорічної програми ДФРР становить 4,9 млрд гривень.

На сьогодні, розпорядниками бюджетних коштів із цієї суми використано 1,2 млрд грн (близько 43% асигнувань), у тому числі спрямовано:

0,2 млрд грн – на капітальний ремонт об’єктів;

0,4 млрд грн – на будівництво об’єктів;

0,6 млрд грн.– на реконструкцію об’єктів.

Відповідно до розпорядження КМУ від 26.02.2020 №211-р, у цьому році реалізується 463 проєкти регіонального розвитку. По п’яти з них уже повністю перераховано бюджетні кошти.

Кількість проєктів, які реалізуються у 2020 році по областях та м. Києву:

Вінницька – 30;

Волинська – 13;

Дніпропетровська – 16;

Донецька – 32;

Житомирська – 25;

Закарпатська – 23;

Запорізька – 17;

Івано-Франківська – 32;

Київська – 15;

Кіровоградська – 7;

Луганська – 23;

Львівська – 22;

Миколаївська – 4;

Одеська – 11;

Полтавська – 14;

Рівненська – 13;

Сумська – 24;

Тернопільська – 34;

Харківська – 20;

Херсонська – 26;

Хмельницька- 23;

Черкаська – 11;

Чернівецька – 11;

Чернігівська – 12;

м. Київ – 5.

В середньому, видатки фонду на реалізацію одного проєкту, становлять 10,8 млн гривень. Найбільш масштабними (за обсягом фінансування, передбаченим на 2020 рік) є:

Будівництво школи №8 у м. Вінниця (44,6 млн грн);

Будівництво школи у с. Башлики, Ківерцівського району, Волинської області (24,8 млн грн);

Капітальний ремонт школи №2 у смт. Петропавлівка, Петропавлівського району, Дніпропетровської області (49,7 млн грн);

Реконструкція стадіону у м. Слов’янськ, Донецької області (31,9 млн грн);

Завершення будівництва гімназії у м. Олевськ, Житомирської області (30,2 млн грн);

Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Рахів – Богдан – Луги у Закарпатській області (32 млн грн);

Реконструкція плавального басейну Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності (26,1 млн грн);

Будівництво дитячого садка у с. Верхній Ясенів, Верховинського району, Івано-Франківської області (12,4 млн грн);

Будівництво дошкільного навчального закладу у смт. Голованівськ, Кіровоградської області (22,8 млн грн);

Капітальний ремонт відділень медичного закладу у м. Лисичанськ, Луганської області (26,7 млн грн);

Будівництво загальноосвітньої школи у с. Дубаневичі, Городоцького району, Львівської області (33 млн грн);

Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки Миколаївського міжнародного аеропорту (46,1 млн грн);

Будівництво школи у с. Ставрове, Окнянського району, Одеської області (63,2 млн грн);

Будівництво Центру надання послуг у м. Полтава (11,9 млн грн);

Будівництво дошкільного навчального закладу у м. Рівне (23 млн грн);

Будівництво дитячого садка у м. Суми (25 млн грн);

Будівництво дитячого садка у с. Біла, Тернопільського району, Тернопільської області (30,6 млн грн);

Реконструкція з улаштуванням басейну у м. Ізюм, Харківської області (35 млн грн);

Встановлення світлосигнальної системи на аеродромі аеропорту «Херсон» (23,8 млн грн);

Реконструкція Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру (26,5 млн грн);

Реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка (35,6 млн грн);

Реконструкція школи у с. Горішні Шерівці, Заставнівського району, Чернівецької області (23,1 млн грн);

Капітальний ремонт головного корпусу Чернігівської обласної дитячої лікарні (16,5 млн грн).

Загальний обсяг коштів ДФРР розподіляється між регіонами за критеріями: 80% - відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні; 20% - з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75% середнього показника по Україні).

В свою чергу, Київська міська та обласні державні адміністрації, як розпорядники бюджетних коштів, повинні визначати черговість фінансування проєктів з урахуванням їх соціальної значимості, пріоритетності та контролювати хід виконання робіт. Це дасть змогу до кінця року реалізувати усі заплановані проєкти регіонального розвитку.

Источник: mof.gov.ua

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