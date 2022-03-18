На рахунку ЗСУ закінчуються гроші. Потрібна допомога.

На спецрахунку НБУ для допомоги армії залишилося 26 млн грн – потрібна подальша допомога.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Про спецрахунок для допомоги армії

“18 березня залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 26 млн грн”, – ідеться в повідомленні.

Загалом Національний банк уже переказав на потреби військових майже 12,2 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 6.03.2022 – 500 млн грн);на потреби Національної поліції України – 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 3.03.2022 – 700 млн грн; 6.03.2022 – 800 млн грн);на потреби Міністерства оборони України – 8 594 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 1.03.2022 – 843 млн грн; 2.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 4.03.2022 – 920 млн грн; 5.03.2022 – 341,2 млн грн; 7.03.2022 – 1 843 млн грн; 8.03.2022 – 597,9 млн грн; 9.03.2022 – 444,5 млн грн; 11.03.2022 – 926,2 млн грн; 15.03.2022 – 122,7 млн грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн грн);на потреби Державної прикордонної служби – 980,2 млн грн (3.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн).

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було переказано понад 12,2 млрд грн в еквіваленті.

“Зокрема майже 3,6 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Китаю, Франції, Канади, Австралії та багатьох країн)”, – додають в НБУ.

Для допомоги українській армії переказати кошти можна за реквізитами і за допомогою платіжної картки.

Про рахунок для гуманітарних потреб

18 березня залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить 290 млн грн.

“Саме таку суму загалом було перераховано на рахунок з дня його відкриття (1 березня 2022 року). Зокрема, понад 145 млн грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари, євро, фунти).

Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національним банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України”, – ідеться в повідомленні.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, переказати кошти можна за реквізитами і за допомогою платіжної картки.

Агентство Телевидения Новости