На ремонт моста по проспекту Льва Ландау еще потратят 14 миллионов гривен - ХАЦ

Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета в ближайшее время заключит два дополнительных договора с ООО «Специализированная механизированная колонна № 23» на 14,3 млн.грн. по капитальному ремонту моста по проспекту Льва Ландау.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные системы публичных закупок «ProZorro».

Как пишет ХАЦ, во время кап.ремонта мост разделили на отдельные участки.

На 9,1 млн.грн. заключен договор кап.ремонта путепровода по ул. Льва Ландау над ул. Воровского.

На 5,2 млн.грн. заключен договор кап.ремонта путепровода по ул. Льва Ландау через железнодорожные пути Харьков-Купянск.

Ремонты планируют завершить до конца 2020 года.

Как отмечается, по состоянию на сегодняшний день, кроме этих двух договоров, с 2017 года между Департаментом строительства и дорожного хозяйства и ООО «Специализированная механизированная колонна № 23» заключено 8 договоров на 200,1 млн.грн. по кап.ремонта путепровода по ул. Льва Ландау.

6 из этих договоров заключили еще в 2017 году.

Сначала датой окончания капитального ремонта этого моста было 31 декабря 2019. Но все договоры, дополнительными соглашениями, продлили до 31 декабря 2020, отметили антикоррупционеры.

Напомним, как сообщалось, на прошлой неделе прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении одному из руководителей управления по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета из-за того, что тот принял некачественные опоры при ремонте моста Льва Ландау.

«По информации источников ХАЦ, должностным лицом, которому сообщили о подозрении, оказался Владимир Зимогляд, заместитель начальника Управления по строительству, ремонту и реконструкции.

Из декларации Владимира Зимогляда за 2019 известно, что он имеет наличными 50 тысяч долларов, а жена чиновника - 1,79 млн.грн.

В 2019 году Зимогляд заработал в горсовете 371,9 тыс. грин, а его жена в частной фирме - 237 тысяч гривен», - рассказали в ХАЦ.

Агентство Телевидения Новости