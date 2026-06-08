На ремонт місцевих доріг додатково спрямують 3,5 млрд грн: кошти розподілять між регіонами

З резервного фонду державного бюджету додатково спрямують 3,5 млрд грн на невідкладний ремонт доріг місцевого значення. Кошти розподілять між усіма регіонами на умовах співфінансування з місцевими бюджетами.

Ремонт місцевих доріг в Україні

Як зазначається, кошти будуть використані для відновлення дорожньої інфраструктури, яка має важливе значення як для повсякденного життя громадян, так і для забезпечення потреб Сил оборони України.

Для мешканців громад ремонт доріг означає підвищення безпеки руху та покращення доступу до лікарень, пологових будинків, шкіл та інших соціально важливих об'єктів. Водночас для військових оновлення дорожньої мережі є важливим фактором для проведення евакуації, організації логістики та своєчасного забезпечення підрозділів.

Фінансування надаватиметься на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Виділені кошти розподілять між усіма регіонами України, а пріоритет отримають ділянки, які потребують першочергового ремонту через їхню важливість для безпеки та транспортного сполучення.

Нагадаємо, у Теребовлі Тернопільської області обмежать рух транспорту на ділянці міжнародної траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече через капітальний ремонт мосту. Обмеження діятимуть рік.

Джерело: delo.ua

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