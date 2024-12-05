05.12.2024 18:12
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На ремонт пошкоджених багатоповерхівок на Харківщині виділено понад 600 млн грн
На Харківщині триває відновлення пошкодженого обстрілами житла. За програмою «єВідновлення» Уряд надав кошти для ремонтів житла для більш ніж 26 тисяч родин в області.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїзного засідання Кабміну.
Більш ніж 600 млн грн було виділено на ремонти багатоквартирних будинків у Харківській області.
Ще понад 200 млн грн виділили для Харківщини на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях.