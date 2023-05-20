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На РФ мракобісся в промислових масштабах

На РФ мракобісся в промислових масштабах

- Американцы, как вы построили такую сильную страну?

- Economy, just economy.

- Ну, иконами, значит иконами

Ікони тягають з музеїв, по фронту возять, щось там мироточить прямо в процесі возіння по окопам. На Запорізьку АЕС приперли черевичок!!! з мощів святого Спиридона Чудотворця єпископа Тріуміфунтського. Туди ж і перенесення ікони Рубльова "Трійця" з музею в церкву. Іконі, ясне діло, тут і капець. Таке собі сакральна жертва. І все це на тлі загострення розмов про потребу в ідеологічному обґрунтуванні війни.

Вірна ознака, що РФ має невдачі на фронті, - це загострення розмов про пошук ідеології русского міра. Але, наразі, ідеологію підміняє мракобісся РПЦ. Воно є свідченням інтелектуального безсилля всієї їх машини пропаганди. Нічого краще не вигадали всім натовпом пропагандистів, ніж тягати ікони для виправдання війни. Це вже навіть не релігія - це магічне мислення і забобони.

Чисто останній рік Гітлера - давайте знайдемо Шамбалу і Спис Христа і може це допоможе на фронті. Не допомогло. Містичні пошуки закінчилися самогубством диктатора.

Росіяни й самі відчувають, що тут щось не так. Влучно прокоментував іноагент Аббас Галлямов: "Очевидно, що в очах найбільш тверезомислячої частини суспільства те, що відбувається, буде сприйнято як доказ того, що Путін впав у депресію і вдався до останнього засобу захисту – до молитви. Адже сприйняття визначається контекстом і те, що в іншій ситуації виглядало б як свідчення якоїсь глибини та духовності, у нинішній виглядає як жест розпачу. Адже у нас хто в основному з іконками носиться? Бабуся".

І ще є досить серйозна зміна. Тепер РПЦ молиться не за мир, а за перемогу російської зброї. Більш того, того єдиного священника на все РПЦ, який захотів молитися за мир, а не за війну проти України Гундяєв позбавив сану. Так що всі, хто досі ходить до Московського патріархату в Україні також мають усвідомлювати, що вони ходять туди підтримувати російську війну проти України.

Джерело: https://www.facebook.com/victor.tregubov.5

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