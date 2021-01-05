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На Рождество украинцы будут отдыхать 4 дня подряд

На Рождество украинцы будут отдыхать 4 дня подряд

Выходными днями будут 7, 8, 9 и 10 января — православные и греко-католики Украины будут праздновать Рождество Христово.

Известно, что в 2021 году 7 января приходится на четверг – он будет нерабочим днем. При этом пятница, 8 января, также объявлена выходным днем, однако впоследствии ее нужно будет отработать в субботу, 16 января.

Всего же в первом месяце нового 2021 года будет 19 рабочих дней и 12 выходных.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

Новости портала «Весь Харьков»

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