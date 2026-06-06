На росії нагороди «сво-шникам» вийшли з-під контролю

На росії масово плодяться фальшиві ветерани та «герої» так званої сво. Ситуація з нагородами у державі-агресорці повністю вийшла з-під контролю, про що офіційно заявила їхня «общественная палата российской федерации».

Ті, хто поки не підписав контракт із міноборони рф, знайшли новий спосіб заробітку та самоствердження – купувати медалі на маркетплейсах.

Будь-який цивільний росіянин може спокійно купити копії бойових орденів у мережі. Продавці пропонують медалі ПВК «вагнер» та міноборони, які неможливо відрізнити від оригіналів, а громадські організації та навіть звичайні приватні особи штампують власні ордени, які дуже схожі на державні.

У результаті водії гуманітарки ходять у камуфляжі, обвішані «зірками героїв», наче новорічні ялинки. Самі росіяни визнають, що чіпляють на себе цей непотріб без жодного сорому, бо «їм просто хочеться більше медалей».

Ця лавина фальшивих героїв уже породила купу абсурдних ситуацій на росії. Так, шахраї з купленими залізяками масово ходять у російські школи та університети, де розповідають молоді вигадані «історії про подвиги», несучи повну нісенітницю.

До того ж закриті накази нагородження від міноборони та фсб перевірити неможливо, тож часто росіянам із фальшивими медалями просто вірять на слово. Цим користуються найбільш нахабні, які спокійно пролізають у владні кабінети, фотографуються з депутатами та вибивають собі гроші й пільги.

Спроби хоч якось це врегулювати розбилися об сувору російську реальність. Намагання заборонити недержавні медалі образила «вагнерівців», ідея створити реєстр нагород у мін’юсті злякала чиновників тим, що базу одразу ж украдуть або зіллють у мережу, а штраф за носіння фальшивок зараз становить всього 1000–1500 рублів (ціна пачки пельменів).

Тож поки кремль намагається ліпити культ «нової еліти», росію стрімко затоплює хвиля фальшивих «орденоносців», які успішно грабують та обманюють власне ж наївне населення.

Джерело: szru.gov.ua

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