Затяжна війна проти України, міжнародні санкції та небажання путіна зупинити війну продовжують руйнувати російську економіку. Свідченням глибокої кризи став той факт, що як державні структури, так і великі приватні компанії рф змушені масово виставляти на продаж свої ключові активи, щоб мати хоч якісь гроші. Проте купувати російське майно в умовах нестабільності та дефіциту кадрів ніхто не хоче.

Одразу кілька гучних провалів на ринку нерухомості та приватизації свідчать про те, що бізнес на росії перебуває у глухому куті. Навіть у самому центрі столиці рф державне майно втратило будь-яку привабливість для інвесторів. Повторні торги з продажу історичної будівлі ризького вокзалу офіційно визнано такими, що не відбулися. Причина – на аукціон не було подано жодної заяви. російська влада намагалася виручити за об’єкт щонайменше 4 млрд руб. Але марно.

Аналогічна катастрофічна ситуація склалася і в стратегічному видобувному секторі. «росимущество» оголосило вже третій аукціон із приватизації активів компанії «южуралзолото» та пов’язаних структур загальною вартістю 162 млрд руб. Перший аукціон у травні провалився через повну відсутність заявок. Другий (голландський) аукціон намагалися провести зі збитковою для росії знижкою у 50%. Навіть попри те, що суд «списав» компанії 17 млрд рублів боргу, єдиний інвестор, що з’явився, не зміг надати необхідні документи. Тепер влада у розпачі знизила вимоги – для визнання третього аукціону успішним буде достатньо всього одного покупця. Проте шанси знайти його в умовах фінансового голоду вкрай малі.

Війна вдарила не лише по держмайну, а й по ритейлу. Один із найбільших російських брендів одягу gloria jeans гарячково шукає покупців або орендарів на свої останні великі фабрики в ростовській області загальною площею понад 148 тис. кв. м.

Засновник мережі володимир мельніков дійшов до того, що особисто благає мінпромторг рф допомогти знайти хоч якихось покупців. Відомство розіслало пропозиції 44 великим компаніям, але жодна з них не виявила інтересу.

Криза в компанії триває не перший рік. Зі своїх п’яти фабрик gloria jeans уже продала три. Причина банальна для воєнної економіки рф – критичний дефіцит кадрів (через мобілізацію та виїзд населення працювати на фабриках просто нікому).

Економічна реальність рф у 2026 році виглядає однозначно: грошей у бізнесу немає, купівельна спроможність падає, а дефіцит робочої сили добиває виробництво. Спроби кремля та приватних підприємців влаштувати «великий розпродаж», щоб отримати живі гроші, впираються в жорстку реальність – інвестори не хочуть вкладатися в економіку, яка летить у прірву.

Джерело: szru.gov.ua

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