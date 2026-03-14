Сегодня 10:10
На росії звільняють лікарів, вчителів і чиновників - СЗРУ

російський ринок праці тихо «сиплеться» – і влада вже не може це приховувати.

У четвертому кварталі 2025 року кількість офіційно скорочених працівників досягла 32,6 тис. осіб – на 59% більше, ніж роком раніше. Найбільше постраждали держуправління та безпека (4,9 тис.), охорона здоров'я (4,6 тис.), освіта (3,8 тис.) та обробна промисловість (3,9 тис.). Простіше кажучи, саме ті галузі, яких годує державний бюджет.

Примітно, що приватний бізнес масово уникає офіційних процедур звільнення: людей просто «просять» написати заяву за власним бажанням. Статистика, відповідно, є кращою, ніж насправді.

У 2026 році стало ще гірше. Доходи бюджету москви за січень – лютий зросли лише на 2% при запланованих 6,5%. У відповідь 4 березня міська влада ухвалила «оптимізацію»: скорочення держслужбовців на 15%, урізання інвестиційної програми на 10%, заморожування частини проєктів із благоустрою та культурних заходів.

Навіть москва – місто з найбільшими бюджетними ресурсами в країні – не може впоратися.

Федеральна влада, будучи «у своєму репертуарі», називає все це «стабілізацією ринку праці». Економісти описують ситуацію інакше: росія переходить від дефіциту кадрів до прихованого надлишку робочої сили. Попит на працівників залишається, але майже виключно в секторах, що обслуговують війну.

Джерело: szru.gov.ua

Читайте ещё:

російська православна церква відкриє свою релігійну громаду у столиці ОАЕ Абу-Дабі
Сегодня 10:46    15
Заветы наследника хаоса
Сегодня 10:34    23
СБУ затримала двох коригувальників фсб, які наводили ракетні удари по Дніпру та Кривому Розі
Сегодня 09:47    53
ЦПД фіксує у TikTok нову хвилю ШІ-відео, спрямованих на психологічний тиск і деморалізацію українських військовослужбовців
Сегодня 09:37    46
Збито/подавлено 58 ракет та 402 ворожі БПЛА
Сегодня 09:16    79
Отправка новейших не имеющих аналогов в мире танков Т-55А куда-то туда
Сегодня 09:15    80
москва підлаштовується під Пекін, однак зберігає недовіру, – естонська зовнішня розвідка
Сегодня 09:05    71
Сальдо продає аграріям раніше вкрадену у них техніку
Сегодня 08:50    52
Блокування Ормузької протоки (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:44    71
Робота підрозділу «Аскольд»: двоє штурмовиків рф більше не штурмуватимуть (ВІДЕО)
Сегодня 08:38    67
