російський ринок праці тихо «сиплеться» – і влада вже не може це приховувати.

У четвертому кварталі 2025 року кількість офіційно скорочених працівників досягла 32,6 тис. осіб – на 59% більше, ніж роком раніше. Найбільше постраждали держуправління та безпека (4,9 тис.), охорона здоров'я (4,6 тис.), освіта (3,8 тис.) та обробна промисловість (3,9 тис.). Простіше кажучи, саме ті галузі, яких годує державний бюджет.

Примітно, що приватний бізнес масово уникає офіційних процедур звільнення: людей просто «просять» написати заяву за власним бажанням. Статистика, відповідно, є кращою, ніж насправді.

У 2026 році стало ще гірше. Доходи бюджету москви за січень – лютий зросли лише на 2% при запланованих 6,5%. У відповідь 4 березня міська влада ухвалила «оптимізацію»: скорочення держслужбовців на 15%, урізання інвестиційної програми на 10%, заморожування частини проєктів із благоустрою та культурних заходів.

Навіть москва – місто з найбільшими бюджетними ресурсами в країні – не може впоратися.

Федеральна влада, будучи «у своєму репертуарі», називає все це «стабілізацією ринку праці». Економісти описують ситуацію інакше: росія переходить від дефіциту кадрів до прихованого надлишку робочої сили. Попит на працівників залишається, але майже виключно в секторах, що обслуговують війну.

Джерело: szru.gov.ua

