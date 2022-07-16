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На россии во всю процветает оруэлловщина

На россии во всю процветает оруэлловщина

На россии, уж извините за избитость мысли, во всю процветает оруэлловщина. Одна из его особенностей – новояз. Его смысл не только в том, чтобы выдумать новые слова, а так изменить язык, чтобы его использование не могло бы вызвать оппозиционность режиму.

Помним мы и про “отрицательное всплытие” крейсера “москва”, и про “отрицательное вознесение” патриарха кирила, когда е@нулся на скользком полу.

Присутствует этот новояз и в деловом секторе россии.

Сегодня в их парламенте (простите) выступал министр промышленности и торговли мантуров, которого вроде должны сделать вице-премьером. Ну он и назвал главную цель рашистской экономики на данном этапе: “Нужно осуществить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета”.

Переводим на доступный. Весь мир нас послал нахер, надо теперь как-то самим, поэтому давайте все вместе подумаем, что мы можем сделать из того гавна и палок, коих у нас в достатке?

Но это не все! По его мнению, импортную технику и оборудование необходимо постепенно вытеснять с рынка. Идиот))) Правильный перевод: производители уходят, закрывают производства, оставляют нас без комплектующих, так что давайте сделаем вид, что это мы их послали нахер. И да, помним, что гавна и палок у нас много!

А еще в новоязе надо "правильно" подавать цифры. их министр сегодня гордо сообщил, что более 43% потребности в орфанных препаратах в россии удовлетворяются российскими компаниями. А вот про 57%, большинство, он почему-то совсем ничего не сказал.

Еще интересное прочитал вчера в Ъ. “Российские сталелитейные компании в июне, по данным «Ъ», имели отрицательную рентабельность поставок и на внутренний, и на внешний рынок. Так, в «Северстали» сообщили «Ъ», что рентабельность экспорта составляла минус 46%, а на внутреннем рынке была почти нулевой (плюс 1%).” Ну %@ #& вашу мать, “отрицательная рентабельность”. Убытки! У-бы-тки!

Джерело: https://t.me/blacklampa/6619

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