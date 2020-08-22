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На сайті МОН оновлено перелік національних контактних пунктів “Горизонт 2020”
МОН оновило Перелік національних контактних пунктів програми ЄС “Горизонт 2020” за тематичними напрямами. Відповідний наказ було розміщено 21 серпня 2020 року на сайті Міністерства. https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/horizont/dodatkami-2020.pdf
У документі міститься інформація про 38 НКП та національного координатора. Зокрема, на базі яких установ працюють пункти, хто є їхнім керівником, контактні дані.
Національним координатором мережі контактних пунктів наразі є керівник експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору директорату науки та інновацій МОН Віталій Чернюк.
Источник: mon.gov.ua
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