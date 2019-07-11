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На Салтовке во время встречи с избирателями напали на депутата: открыто уголовное дело

На Салтовке во время встречи с избирателями напали на депутата: открыто уголовное дело

10 июля вечером несколько десятков молодых людей напали на народного депутата Дмитрия Святаша, который проводил встречу с избирателями на Салтовке.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Кроме того, как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о, то что во время встречи одного из депутатов ВР Украины с избирателями неизвестные спровоцировали конфликт, поступила в полицию 10 июня в 18:30 от прохожих.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что во время проведения встречи с избирателями группа неизвестных мужчин пыталась сорвать мероприятие. В результате конфликта народному депутату нанесли телесные повреждения - ушибли руку.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Все обстоятельства и лица, причастные к конфликту, устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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