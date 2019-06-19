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На сессии горсовета проголосовали за возвращение проспекта маршала Жукова

На сессии горсовета проголосовали за возвращение проспекта маршала Жукова

Депутаты Харьковского горсовета приняли решение о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.

Перед голосованием по данному вопросу выступил докладчик - начальника отдела по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый, который отметил, что переименование проспекта не подпадает под закон Украины «О декоммунизации». Отметим, что ранее эта же комиссия принимала решение о переименовании проспекта в честь Петра Григоренко, основываясь как раз на том, что имя маршала Жукова подпадает под действие данного закона.

За обратное переименование проспекта проголосовали 59 депутатов, против - 13, воздержались - 0.

Своим решением депутаты горсовета поддержали петицию о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова, руководствуясь тем, что жизнь и деятельность маршала Жукова была «связана с изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова во время Второй мировой войны 1939 - 1945 лет».

Имя Петра Григоренко дадут улице, которая проходит от улицы Скрипника до Клочковской.

 

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