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На сессии Харьковского горсовета выделили более 62 миллионов гривен на тероборону региона. Как голосовали депутаты

На сессии Харьковского горсовета выделили более 62 миллионов гривен на тероборону региона. Как голосовали депутаты

На внеочередную сессию горсовета депутаты собрались, чтобы выделить деньги на тероборону и гражданскую защиту.

Двумя днями ранее такое заседание прошло в области.

Перед рассмотрением повестки дня представители политических партий выступили с политическими лозунгами, но даже появление на трибуне представителей ОПЗЖ и попытка оправдать агрессию Москвы к драке не привела. Голосование проходило достаточно быстро. Городские депутаты на оборонные нужды выделили более 62 млн гривен. Воздержались только 7 человек, против — не было ни одного.

Эти деньги пойдут на обустройство помещений, необходимых ТРО, средств связи для военных и гражданской обороны, укрытий.

Часть депутатов требовали, чтобы город сконцентрировался на ремонте и обозначении бомбоубежищ, а также системе оповещения.

Дмитрий Булах, депутат горсовета

Давайте реально отработаем, где есть укрытия, где их нет. Ко мне как к депутату харьковчане обращаются, и позиция на карте не соответствует реальности. Многих укрытий по факту нет.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас вместе с ГСЧС ведется работа по созданию роликов, которые объяснят горожанам, что делать и где укрываться на случай чрезвычайной ситуации. А также попросил не нагнетать ситуацию, отметив, что в состоянии войны Украина уже 8 лет. Но Харьков останется мирным благодаря военным, ТРО и дипломатии, отметил мэр.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Я очень хочу, чтобы сегодня мы не нагнетали обстановку. Все вопросы, которые есть, геополитические, будут решаться дипломатическим путем. Город Харьков был, есть и будет мирным городом, поэтому давайте не нагнетать обстановку, все в городе спокойно, контролируемо, мы не допустим здесь каких-то внутренних раскачиваний ситуаций

Также депутаты приняли изменения в бюджет, без которых выделение средств на программу ТРО невозможно.


Агентство Телевидения Новости

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