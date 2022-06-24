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На штурм Луганщини ворог кинув навіть «мобілізованих» з «нових» окупованих територій

На штурм Луганщини ворог кинув навіть «мобілізованих» з «нових» окупованих територій

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив про те, що на штурми населених пунктів Луганщини ворог кинув навіть «мобілізованих» з «нових» окупованих територій.

Він зазначив, що рашисти зосереджені на двох напрямках : Сєвєродонецьк та Тошківка-Золоте. Частково орки там мають успіх через застосування «повзучої тактики» — тобто знищення населених пунктів.

Гайдай пояснив, що Золоте — це населений пункт на лінії оборони не з 24 лютого, а вже вісім років війни, і під обстрілами він теж вісім років.

«Щодо суперечок по ситуації в Золотому: аби не було оточення, командування могло дати команду щодо відходу на більш укріплені позиції. Слідкуємо за тактичною ситуацією після цієї ночі, можливо, буде нове перегрупування», — наголосив він.

Гайдай звернув увагу, що дуже небезпечно в Лисичанську, оскільки окупанти цілодобово розстрілюють місто.

Источник: sprotyv.info

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