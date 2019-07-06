Сегодня 10:08
Просмотров: 80
На следующей неделе в Киеве состоится саммит Украина - Европейский Союз
8 июля 2019 в Киеве состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз. На мероприятии будет председательствовать Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
По результатам саммита будет принято совместное заявление.
Источник: prm.ua
Загрузка...