На следующей неделе в Киеве состоится саммит Украина - Европейский Союз

8 июля 2019 в Киеве состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз. На мероприятии будет председательствовать Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

По результатам саммита будет принято совместное заявление.

Источник: prm.ua

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