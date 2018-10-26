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На следующей сессии горсовета рассмотрят вопрос о повышении тарифов на вывоз мусора

На следующей сессии горсовета рассмотрят вопрос о повышении тарифов на вывоз мусора

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» предлагает рассмотреть на ближайшей сессии горсовета вопрос о повышении тарифа для населения на вывоз ТБО с 11,54 грн до 23,48 грн в месяц за каждого человека, прописанного в квартире.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По словам директора КП «КВБО» Фазиля Аббасова, изменение тарифа - это вынужденная мера, так как действующие расценки были утверждены горисполкомом еще в 2014 году и ни разу не пересматривались, хотя за это время существенно возросла минимальная заработная плата и стоимость топлива.

«В действующем тарифе минимальная зарплата заложена на уровне 1218 грн, а сейчас она составляет 3723 грн, то есть больше, чем в два раза. А вторым фактором является изменение цены на топливо: в тарифе, по которому мы сейчас работаем, заложено 12 гривен за литр, а сегодня это уже около 34 гривен», - отметил Фазиль Аббасов.

Также он сообщил, что в 2017 году убытки КВБО составили почти 11 млн грн, а за первое полугодие 2018 года - уже около 9 млн грн. Тарифы, по которым сейчас платят харьковчане, обеспечивают лишь 45% затрат предприятия.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ЖКХ

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