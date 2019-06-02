На слушаниях в Гааге Украине будут помогать известные международные специалисты

На слушаниях Международного Суда ООН в Гааге относительно предварительных возражений РФ по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Украине будут помогать известные в мире специалисты.

Об этом в интервью Укринформу рассказал советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

"Нам помогает компания Covington and Burling, и нам помогает уже длительное время ряд профессоров. Среди них Жан-Марк Тювенин, которого вы видели в Гамбурге, Альфред Соонс, он тоже был в Гамбурге, он нам помогает с делами относительно "прав моря", поэтому не будет участвовать в слушаниях в Международном суде ООН. В то же время в обоих этих слушаниях сейчас в Гааге нам будет помогать Гарольд Коу, очень известный профессор, он преподает в Йеле и многих других международно признанных университетах. Его авторитет непререкаем. Он с нами дольше всех, помогал нам и ранее. Он является частью нашей команды. Поэтому у нас очень мощная репрезентативная команда", - говорит Качка.

Он также отметил, что главная задача во время слушаний, которые состоятся на следующей неделе относительно двух конвенций - это опровергнуть ту позицию, которую высказала РФ, что у Международного суда ООН нет оснований для рассмотрения дела по существу.

"РФ достаточно гипертрофированно подходит ко всем этим вещам. Это, собственно, будет видно на слушаниях. Мы увидим изложение российской стороны, затем позицию украинской стороны", - отметил он.

Как сообщал Укринформ, с 3 по 7 июня назначено слушание в Международном Суде ООН относительно нарушения Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о запрешении всех форм расовой дискриминации.

Постоянная палата третейского суда в Гааге с 10 по 14 июня проведет слушания относительно предыдущих возражений Российской Федерации по иску Украины о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Постоянная палата третейского суда действует во Дворце мира - в том же здании, что и Международный суд ООН.

Источник: ukrinform.ru

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