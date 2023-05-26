На сьогодні на Харківщині перевірили акваторію одного пляжу – у Безлюдівці

“Там не було окупації, тому немає вибухонебезпечних предметів”, – розповів директор департаменту цивільного захисту населення.

Обстеження інших пляжів та водойм – у перспективі.

Наразі на Харківщині ведеться підготовка до купального сезону на тих територіях, які не були під окупацією та куди не прилітали вибухонебезпечні предмети. Там, де загарбники чи обстріли були, пляжі відвідувати забороняють.

Джерело: https://t.me/vekha/65855

Новости портала «Весь Харьков»