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"На стільки, скільки буде потрібно"

На стільки, скільки буде потрібно

Британія готова взяти на себе зобов’язання розмістити британські війська в Україні «на стільки, скільки буде потрібно» разом із західними союзниками, — The Times

(https://www.thetimes.com/uk/defence/article/british-peacekeepers-ukraine-deployment-dqw60jzd7)

● Керівники оборони з «коаліції охочих» зустрінуться в Лондоні в четвер, щоб обговорити «з великою деталізацією» місця розміщення миротворчих сил. Щонайменше шість країн, включаючи Британію, Францію, Туреччину, Канаду та Австралію, обговорюють плани відправити до України до 30 000 військових. Інші країни готові допомогти зброєю та логістикою. Цікаво, що половина з країн, які готові дати частину своїх військ, не є країнами ЄС.

Особливе місце тут, звичайно, належить Туреччині, яка судячи з активізації публічних висловлювань її політичної еліти, хоче розміняти військову допомогу на відновлення євроінтеграційних процесів.

● Однак прем’єр-міністр відмовився уточнити, чи буде миротворчим силам дозволено відкривати вогонь по російських солдатах у разі нападу. «Правила застосування сили» ймовірно будуть обговорені найближчими днями.

● росія неодноразово заявляла, що не прийме присутність миротворчих сил в Україні. Натомість Макрон відповів, що росія не матиме права голосу щодо розміщення іноземних військ.

● Джерело з уряду високого рівня повідомило, що розгортання британських військ буде невизначеним за часом.

Це буде довгострокове зобов’язання, ми говоримо про роки. Стільки, скільки потрібно, щоб зберегти мирну угоду та стримувати росію

Джерело: https://t.me/in_factum/32396

Новости портала «Весь Харьков»

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