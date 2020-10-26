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На таможне под Харьковом работает «единое окно»

На таможне под Харьковом работает «единое окно»

В Слобожанской таможне Гостаможслужбы за девять месяцев нынешнего года оформлено почти 103 тысячи таможенных деклараций.

На сегодняшний день выпуск в соответствующий таможенный режим товаров, которые при ввозе на таможенную территорию Украины подлежат мерам официального контроля, осуществляется в полном объеме с применением сервиса «единое окно» и процедуры электронного декларирования, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни.

Всего таможней по принципу «единого окна» с использованием 100%-ной процедуры электронного декларирования, оформлено 102 569 электронных таможенных деклараций (в частности в сентябре – 12649), в том числе:

– в режиме экспорта – 45 223 декларации (увеличение в сравнении с прошлогодним периодом на 46%). В сентябре – 5 621 декларация (увеличение в сравнении с прошлогодним периодом на 73%);

– в режиме импорта – 56 292 (увеличение на 12%), в частности, в сентябре – 6 917 деклараций (увеличение на 25%);

– в режиме транзита (ТР80АА) – 1 054 декларации, в частности, в сентябре – 111 деклараций.

Кроме того, по состоянию на 15 октября Слобожанской таможней Гостаможслужбы оформлено 281 декларации в рамках проекта выполнение таможенных формальностей в автоматическом режиме.

Проект начался 19 мая этого года. Он направлен на упрощение процедуры таможенного оформления и создания благоприятных условий для субъектов внешнеэкономической деятельности и предусматривает возможность автоматического оформления таможенных деклараций без участия должностных лиц таможен. Сейчас пилотный проект касается трех таможенных режимов – экспорта, переработки на таможенной территории, реэкспорта (после переработки).

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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