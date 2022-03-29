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На тепломережах продовжуються відновлювальні роботи

На тепломережах продовжуються відновлювальні роботи

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» мають персонал, техніку, матеріал та паливо, необхідні для забезпечення теплом та гарячою водою жителів міста. Про це сьогодні заявили в харківській міській раді.

У всіх районах Харкова працівники ХТМ продовжують усувати дефекти, що виникають на магістральних, внутрішньоквартальних і внутрішньобудинкових мережах, а також розповітрювати після ремонту системи опалювання, повідомили на підприємстві.

Крім того, тривають роботи з відновлення та підключення помешкань харків’ян до послуги гарячого водопостачання.

Агентство Телевидения Новости

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