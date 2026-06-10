На території колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині розпочали пошукові роботи для виявлення жертв трагедії 1944 року

З 8 червня 2026 року на території колишнього села Гута Пеняцька у Львівській області розпочалися пошукові роботи, спрямовані на виявлення останків мешканців, які загинули під час трагічних подій лютого 1944 року. Експедиція триватиме до 19 червня та відбувається за участі українських і польських фахівців у межах домовленостей між сторонами щодо вшанування пам’яті жертв

Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті.

У Підкамінській громаді Золочівського району на Львівщині розпочалися спільні українсько-польські пошукові дослідження у справі жертв трагедії Гути Пеняцької.

До 19 червня у Підкамінській громаді досліджуватимуть територію колишнього села, щоб встановити можливі місця поховання загиблих у лютому 1944 року.

До процесу залучені українські та польські фахівці, зокрема представники профільних інституцій, які мають досвід у дослідженні воєнних поховань і масових трагедій.

Роботи проводяться під наглядом Українського інституту національної пам’яті у співпраці з комунальним підприємством "Доля".

Дозвіл польській стороні на проведення пошукових робіт у 2025 році було надано Міністерством культури України ТОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності".

Гута Пеняцька — колишнє село на Львівщині, відоме з XVIII століття. До Другої світової війни воно входило до Бродівського повіту Тернопільського воєводства Польської Республіки, а більшість його мешканців становили поляки.

28 лютого 1944 року село зазнало збройного нападу. За даними архівних джерел, його здійснив підрозділ німецької поліції. Значна частина мешканців загинула, а саме село було спалене. Точна кількість жертв трагедії досі залишається невідомою. Після знищення Гута Пеняцька так і не була відновлена.

Джерело: espreso.tv

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