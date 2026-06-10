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На території колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині розпочали пошукові роботи для виявлення жертв трагедії 1944 року

На території колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині розпочали пошукові роботи для виявлення жертв трагедії 1944 року

З 8 червня 2026 року на території колишнього села Гута Пеняцька у Львівській області розпочалися пошукові роботи, спрямовані на виявлення останків мешканців, які загинули під час трагічних подій лютого 1944 року. Експедиція триватиме до 19 червня та відбувається за участі українських і польських фахівців у межах домовленостей між сторонами щодо вшанування пам’яті жертв

Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті.

У Підкамінській громаді Золочівського району на Львівщині розпочалися спільні українсько-польські пошукові дослідження у справі жертв трагедії Гути Пеняцької.

До 19 червня у Підкамінській громаді досліджуватимуть територію колишнього села, щоб встановити можливі місця поховання загиблих у лютому 1944 року.

До процесу залучені українські та польські фахівці, зокрема представники профільних інституцій, які мають досвід у дослідженні воєнних поховань і масових трагедій.

Роботи проводяться під наглядом Українського інституту національної пам’яті у співпраці з комунальним підприємством "Доля".

Дозвіл польській стороні на проведення пошукових робіт у 2025 році було надано Міністерством культури України ТОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності".

Гута Пеняцька — колишнє село на Львівщині, відоме з XVIII століття. До Другої світової війни воно входило до Бродівського повіту Тернопільського воєводства Польської Республіки, а більшість його мешканців становили поляки.

28 лютого 1944 року село зазнало збройного нападу. За даними архівних джерел, його здійснив підрозділ німецької поліції. Значна частина мешканців загинула, а саме село було спалене. Точна кількість жертв трагедії досі залишається невідомою. Після знищення Гута Пеняцька так і не була відновлена.

Джерело: espreso.tv

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