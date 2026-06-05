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На Тернопільщині вперше в Україні запровадили автоматичний запуск бодикамер поліцейських, коли ті використовують зброю

На Тернопільщині вперше в Україні запровадили автоматичний запуск бодикамер поліцейських, коли ті використовують зброю

(https://tp.npu.gov.ua/news/avtomatychna-aktyvatsiia-bodi-kamer-ternopilshchyna-pershoiu-v-ukraini-vprovadyla-avtomatychnyi-zapys-dii-politseiskykh-pid-chas-zastosuvannia-zbroi)

Для цього тепер є датчик на футлярі для зброї, з'єднаний із бодикамерою. Коли правоохоронець дістає пістолет, система автоматично запускає запис.

Сигнал передається через Bluetooth до оперативного штабу, щоб контролювати інциденти у реальному часі. Також нагрудні камери з eSIM можуть передавати відео через мобільний інтернет.

Нову систему вже використовують групи Чортківського райуправління поліції та бійці спецпідрозділу КОРД.

Джерело: https://t.me/babel/84700

Новости портала «Весь Харьков»

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