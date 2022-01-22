На тлі агресії Кремля: у США підготували законопроєкт про лендліз для України

Американська сенаторка Джин Шахін запропонувала законопроєкт про лендліз для захисту демократії в Україні, який має спростити надання військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Сенату США.

«США мають здійснити негайні та рішучі дії для підтримки наших українських партнерів та щоб запобігти російському вторгненню. Цей законопроєкт, який підтримують обидві партії у Конгресі, має забезпечити президента Байдена інструментами, необхідними для швидкого постачання важливого озброєння Україні, аби вона могла протистояти діям Кремля», - йдеться у заяві Шахін.

Повідомляється, що ця ініціатива з’явилася за підсумками недавньої поїздки двопартійної делегації американських сенаторів в Україну, на чолі якої були Шахін і Роб Портман.

Законопроєкт гарантує, що бюрократичні перепони не завадять Адміністрації діяти швидко, щоб надати Україні інструменти, необхідні для захисту.

Практика «лендлізу» широко застосовувалась в роки Другої світової війни, коли США на частково безоплатній основі постачали зброю і стратегічні матеріали союзникам по антигітлерівській коаліції.

Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони Великої Британії заявив, що не виключає збільшення постачань зброї для України.

Источник: ukrinform.ua

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