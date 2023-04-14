На Великдень поліція працюватиме у посиленому режимі

Під час Великодніх свят поліція Харківщини працюватиме у посиленому режимі: за охороною публічного порядку слідкуватимуть до 1600 поліцейських.

15 та 16 квітня відбудуться заходи з нагоди Великодня. Богослужіння проводитимуться у 220 храмах. Очікується, що участь у заходах візьмуть близько 35 тисяч громадян.

Кожного дня на охорону громадського порядку заступають до 1200 поліцейських. На Великодні свята кількість особового складу буде збільшена на 450 поліцейських.

Щоб уникнути великих скупчень людей під час Великодніх свят, поліція просить громадян утриматися від відвідування храмів. Нагадуємо, що комендантська година діє з 23:00 до 5:00 години ранку.

Також через високу мінну небезпеку поліція нагадує про заборону відвідування кладовищ: «Шановні громадяни, будьте обережні та не наближайтеся до невідомих предметів. У разі їх виявлення негайно телефонуйте 101 або 102».

Агентство Телевидения Новости