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На вихідних ситуація з відключеннями електроенергії може покращитися

На вихідних ситуація з відключеннями електроенергії може покращитися

У звʼязку з очікуваним потеплінням обсяги відключення світла можуть зменшитися. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Кудрицький у етері телемарафону:

Буде легше вкласти споживання у той обсяг генерації, який ми маємо. Також ми працюємо над тим, щоб витиснути з енергосистеми всі генеруючі потужності, які в ній потенційно є, і прискорити ремонти, щоб генерації ставало все більше.

Джерело: https://t.me/spravdi/23905

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