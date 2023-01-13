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На вихідних ситуація з відключеннями електроенергії може покращитися
У звʼязку з очікуваним потеплінням обсяги відключення світла можуть зменшитися. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Кудрицький у етері телемарафону:
Буде легше вкласти споживання у той обсяг генерації, який ми маємо. Також ми працюємо над тим, щоб витиснути з енергосистеми всі генеруючі потужності, які в ній потенційно є, і прискорити ремонти, щоб генерації ставало все більше.
Джерело: https://t.me/spravdi/23905