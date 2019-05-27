На выборах в Европарламент во Франции лидирует партия Ле Пен

Согласно данным экзитполов, националистическая партия Марин Ле Пен потеснила политсилу французского президента Эммануэля Макрона на выборах в Европейский парламент во Франции.

Как передает Reuters, Национальное объединение Ле Пен получает 24,3% голосов избирателей. Президентская партия Вперед, республика — 22,5% .

По данным результатов опроса, в Европарламент проходят 25 депутатов от партии Ле Пен, в то время как партия Макрона получает 24 места.

Напомним, в Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.

В Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%.

Источник: nv.ua

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